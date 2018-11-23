На неделе в Екатеринбурге будет открыто движение по Рижскому переулку

11:28 | 25.11.2018

Фото: k1news.ru

Движение по переулку Рижскому будет открыто уже на предстоящей неделе – сразу после завершения ремонтных работ.



Для транспорта будет открыт отремонтированный участок от дома № 16 улицы Патриса Лумумбы.



Напомним, движение было перекрыто с 15 сентября в связи с капитальным ремонтом улицы, который завершится в пятницу, 30 ноября.