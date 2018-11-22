Матерей, которые воспитали лучших военных Екатеринбурга, наградят

21:00 | 24.11.2018

Фото: Минобороны РФ

Завтра в Екатеринбурге состоится торжественная церемония чествования мам лучших военнослужащих, проходящих службу по призыву в местных и региональных войсках.



Мамам военнослужащих вручат благодарственные письма, подарки и цветы. Перед участниками собрания выступят с праздничным концертом Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа и творческие коллективы Екатеринбурга.



В торжествах примут участие представители региональных комитетов солдатских матерей в Свердловской области, а также заместитель командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе и заместитель командующего Уральского округа войск Национальной гвардии РФ.