Теплоснабжение в екатеринбургской больнице на Вторчермете восстановили

20:33 | 24.11.2018

Фото: newsler.ru

В Екатеринбурге устранена коммунальная авария, из-за которой на сутки без тепла осталось несколько жилых домов Вторчермета и детская больница № 8.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудники ЕТК заменили участок изношенной трубы на улице Военной. Помимо тепловиков на месте дежурила оперативная группа МЧС. К настоящему времени работы завершены, теплоснабжение восстановлено.



Ранее родители пациентов детской больницы № 8 в районе Вторчермет сообщили, что в ночь с 23 на 24 ноября пропало отопление. На остывшие батареи пожаловались также жители семи многоквартирных домов.