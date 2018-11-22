В Свердловской области школьник застрелил своего друга из ружья за то, что тот не хотел уходить из его дома

20:12 | 24.11.2018

Фото: beyazperde.com

В Свердловской области в посёлке Верхняя Синячиха Алапаевского района школьник из отцовского ружья застрелил своего друга, который не хотел уходить из его дома.



Местные жители выстраивают разные версии произошедшего.



— Двое мальчиков из 5-го и 7-го класса были из одной компании друзей, — рассказала местная жительница. — Один стал шутить над другим. Тот обиделся и стал его выгонять. А когда это не получилось — взял двустволку и выстрелил. И сразу насмерть, потому что оказалась прострелена шея.



По словам других жителей посёлка, ружье, которым воспользовался школьник, предположительно, принадлежало его отцу. Стрельба произошла в коридоре квартиры на улице Октябрьской, когда несколько подростков пришли позвать своего друга погулять.



В Следственном комитете подтвердили факт ЧП.



— Обстоятельства произошедшего выясняются следователями. Возбуждено уголовное дело. Назначен и проводится комплекс необходимых судебных экспертиз. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, чтобы не допустить подобных фактов впредь, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.