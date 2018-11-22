Дальнобойщик чуть не замёрз на трассе Екатеринбург – Тюмень: спасли гаишники

18:33 | 24.11.2018

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД спасли дальнобойщика на трассе Екатеринбург — Тюмень. Его фура приказала долго жить, и замёрзнуть мужчине в зимнем лесу, если бы не гаишники. Во время непогоды они дежурят на областных трассах — помогают автовладельцам.



Как выяснили патрульные, машина дальнобойщика перестала заводиться из-за замерзания топливной системы. Запасного топливного фильтра у мужчины не было. Сотрудники ГИБДД предложили мужчине отвезти его до ближайшего магазина с автозапчастями, но тот отказался, сославшись на необходимость охранять ценный груз в фуре. Тогда патрульные сами съездили и купили необходимые дальнобойщику запчасти. После замены необходимых деталей грузовик успешно завёлся. Водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции и продолжил свой путь в сторону Тюмени.



В ГИБДД рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок во время сильных морозов. Водителям грузовиков также рекомендовано не экономить на дизельном топливе: как правило, все грузовые автомобили, которым требуется помощь, – иногородние.