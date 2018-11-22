В Екатеринбурге жильцы дома, который хотят снести ради филармонии, обрадовались проигрышу в гонке за ЭКСПО-2025: теперь их точно не снесут

Поражение Екатеринбурга в гонке за право принять международную выставку ЭКСПО-2025 обрадовало жильцов дома № 40 на Карла Либкнехта, который хотят снести ради строительства нового здания филармонии. Собственники квартир уверены: после проигрыша уральской столицы в конкурсе идея строительства нового акустического комплекса будет неактуальна.«Выдыхайте, „Экспо“ не будет и денег на филармонию тоже» – такая запись появилась в группе «Карла Либкнехта 40» в Facebook сразу после того, как стали известны результаты голосования в Париже. «Денег в региональном бюджете на её строительство нет, всё делалось с заделом на „Экспо-2025“», – написал в комментариях журналист Дмитрий Фоминцев. На данный момент пост собрал всего десять лайков.Правда, большинство россиян итоги голосования всё же разочаровали. Многие рассчитывали на прорыв в развитии мегаполиса в случае победы Екатеринбурга. Строительство нового концертного зала стало бы частью грандиозных планов. Однако говорить о том, что идею реализации проекта снимут с повестки, ещё рано – уже в следующем году проект получит от области 362 миллиона рублей. А пока жильцов атакуют риелторы.Фото: design-mate