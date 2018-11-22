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16:37 | 24.11.2018

Фото: kuban24.tv

Свердловские сироты получили ключи от нового жилья

Почти сто детей-сирот получили ключи от новых квартир в Свердловской области. Теперь выпускники областных детдомов будут жить в новостройках Талицы, Тавды и Белоярского.

На строительство трёх с половиной тысяч квадратных метров жилья для 99 детдомовцев областной бюджет и федеральный в складчину выделили 140 миллионов рублей.

В целом с начала 2018 года 714 детей-сирот в Свердловской области получили собственное жильё. До конца года к ним присоединятся жители Камышлова, Нижней Туры и Артёмовского.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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