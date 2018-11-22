Новости дня
16:37 | 24.11.2018
Фото: kuban24.tv
Свердловские сироты получили ключи от нового жилья
На строительство трёх с половиной тысяч квадратных метров жилья для 99 детдомовцев областной бюджет и федеральный в складчину выделили 140 миллионов рублей.
В целом с начала 2018 года 714 детей-сирот в Свердловской области получили собственное жильё. До конца года к ним присоединятся жители Камышлова, Нижней Туры и Артёмовского.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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