Свердловские сироты получили ключи от нового жилья

16:37 | 24.11.2018

Фото: kuban24.tv

Почти сто детей-сирот получили ключи от новых квартир в Свердловской области. Теперь выпускники областных детдомов будут жить в новостройках Талицы, Тавды и Белоярского.



На строительство трёх с половиной тысяч квадратных метров жилья для 99 детдомовцев областной бюджет и федеральный в складчину выделили 140 миллионов рублей.



В целом с начала 2018 года 714 детей-сирот в Свердловской области получили собственное жильё. До конца года к ним присоединятся жители Камышлова, Нижней Туры и Артёмовского.