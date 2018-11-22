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16:26 | 24.11.2018

Особо ценные качканарские леса вырубят ради добычи руды

Несколько гектаров качканарских лесов могут вырубить ради добычи руды, которая обеспечит свердловские заводы сырьём на целый век вперёд. Правда, для этого гектары деревьев придётся перевести из статуса особо ценного леса в земли промышленного назначения. Это решение уже одобрили в инвестиционном совете при губернаторе Свердловской области, подкрепив согласием Министерства природы.

Занимающаяся добычей руды компания Evraz примется за дело уже в начале 2021 года, на проектную мощность выйдет к 2029 году. В организации объясняют: это повысит годовой уровень добычи руды на Качканарском горно-обогатительном комбинате (КГОК) до 63 миллионов тонн и полностью обеспечит сырьем Нижнетагильский металлургический комбинат («Евраз НТМК») на ближайшие 140 лет (компания оценивает запасы титаномагнетитовых руд в 8,2 миллиарда тонн).

«На чаше весов стабильная работа Качканарского ГОК и Нижнетагильского меткомбината, который зависит от его сырья», — уточнил министр промышленности региона Сергей Пересторонин. По его словам, правительство России может изменить статус лесов уже в следующем году.

Отметим, что сейчас компания не может добывать руду в месторождении, лицензию на которое получила еще в 2007 году. Значительная часть горного отвода находится в орехово-промысловой и орехово-плодородной зонах, которые относятся к «ценным» и «особо защитным» лесам.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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