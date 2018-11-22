Американские дипломаты в Екатеринбурге наращивают контакты в бизнес-среде. Спецслужбам стоит побеспокоиться

12:45 | 24.11.2018

Генеральное консульство США в Екатеринбурге усилило работу по неспециализированным направлениям. Вектор деятельности, по данным источников издания, меняется в сторону сбора информации, которая может составлять государственную тайну, либо информации, которая полезна для западных спецслужб.



Так, на этой неделе, 21 ноября, проведено мероприятие под условным названием «День юного дипломата», который организовали сотрудники Генконсульства США в Екатеринбурге (было приурочено ко Дню благодарения). На подобные встречи приглашают перспективных студентов и старших школьников с целью привития им западных «ценностей», установления постоянных контактов с ними, а также дискредитации в глазах российской молодежи внешней политики руководства РФ.



Данное мероприятие укладывается в общую концепцию действий Генконсульства – американские дипломаты активно применяют практику привлечения молодежи в игровой форме для знакомства с американской внешней политикой в непринужденной атмосфере торжественных мероприятий, приуроченных к различным праздничным событиям.



Кроме этого, известно, что 16 октября в Екатеринбурге состоялось мероприятие OSAC (консультативный совет Госдепартамента США по международной безопасности). В нем приняли участие специалисты внешнеполитического ведомства, которые пригласили на встречу российских предпринимателей, сотрудничающих с американским бизнесом. Как отмечают участники встречи, по понятным причинам желающие остаться неназванными, основной задачей американской стороны было получение данных о влиянии санкций США и их сателлитов на Россию. При этом, по неофициальным сведениям, Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с российскими компаниями во многих сферах (там, где это им выгодно) и, несмотря на санкции, будет «неофициально» работать в России. Известно, что одним из направлений деятельности организации OSAC является консультирование американских компаний и их российских контрагентов по выработке механизмов противодействия правоохранительным органам РФ в вопросе соблюдения местного законодательства. Между тем российский бизнес на территории США находится в жестких условиях под давлением американского протекционизма, вызванного санкционными мерами.



Специфика тем, обсуждаемых в ходе подобных мероприятий, показывает, что американская сторона собирает информацию о проблемных вопросах экономической безопасности России. Особое внимание уделяется вопросу «промышленного шпионажа» в России. Американские государственные структуры, а также спецслужбы США ведут активную работу по сбору сведений о деятельности оборонно-промышленного комплекса России в условиях экономического и политического давления на Москву.



Характерно также, что Генконсульство США в Екатеринбурге пытается показать широко афишируемый «открытый» характер деятельности (например, в социальных сетях регулярно анонсируются различные мероприятия для широкого круга лиц), хотя на самом деле американские дипломаты в уральской столице втайне проводят множество закрытых от посторонних глаз встреч.