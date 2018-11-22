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12:45 | 24.11.2018
Американские дипломаты в Екатеринбурге наращивают контакты в бизнес-среде. Спецслужбам стоит побеспокоиться
Так, на этой неделе, 21 ноября, проведено мероприятие под условным названием «День юного дипломата», который организовали сотрудники Генконсульства США в Екатеринбурге (было приурочено ко Дню благодарения). На подобные встречи приглашают перспективных студентов и старших школьников с целью привития им западных «ценностей», установления постоянных контактов с ними, а также дискредитации в глазах российской молодежи внешней политики руководства РФ.
Данное мероприятие укладывается в общую концепцию действий Генконсульства – американские дипломаты активно применяют практику привлечения молодежи в игровой форме для знакомства с американской внешней политикой в непринужденной атмосфере торжественных мероприятий, приуроченных к различным праздничным событиям.
Кроме этого, известно, что 16 октября в Екатеринбурге состоялось мероприятие OSAC (консультативный совет Госдепартамента США по международной безопасности). В нем приняли участие специалисты внешнеполитического ведомства, которые пригласили на встречу российских предпринимателей, сотрудничающих с американским бизнесом. Как отмечают участники встречи, по понятным причинам желающие остаться неназванными, основной задачей американской стороны было получение данных о влиянии санкций США и их сателлитов на Россию. При этом, по неофициальным сведениям, Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с российскими компаниями во многих сферах (там, где это им выгодно) и, несмотря на санкции, будет «неофициально» работать в России. Известно, что одним из направлений деятельности организации OSAC является консультирование американских компаний и их российских контрагентов по выработке механизмов противодействия правоохранительным органам РФ в вопросе соблюдения местного законодательства. Между тем российский бизнес на территории США находится в жестких условиях под давлением американского протекционизма, вызванного санкционными мерами.
Специфика тем, обсуждаемых в ходе подобных мероприятий, показывает, что американская сторона собирает информацию о проблемных вопросах экономической безопасности России. Особое внимание уделяется вопросу «промышленного шпионажа» в России. Американские государственные структуры, а также спецслужбы США ведут активную работу по сбору сведений о деятельности оборонно-промышленного комплекса России в условиях экономического и политического давления на Москву.
Характерно также, что Генконсульство США в Екатеринбурге пытается показать широко афишируемый «открытый» характер деятельности (например, в социальных сетях регулярно анонсируются различные мероприятия для широкого круга лиц), хотя на самом деле американские дипломаты в уральской столице втайне проводят множество закрытых от посторонних глаз встреч.
© «Вечерние Ведомости»
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