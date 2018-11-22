Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 ноября 2018 года

11:59 | 24.11.2018

За прошедшие сутки с 08:00 23.11.2018 до 08:00 24.11.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 188 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 92 противоправных деяния. Из них четыре факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, три грабежа, 19 краж, в том числе одна квартирная, два угона автотранспорта, семь фактов мошенничества, десять фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе три факта хранения и семь фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 11 ДТП с пострадавшими, в которых три человека погибли, ещё 15 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 11 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 3830 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 65 сотрудников полиции, два сотрудника ОВО Росгвардии, 39 представителей частных охранных предприятий и пять членов ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.