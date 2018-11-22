В предстоящие выходные в Свердловской области похолодает до минус 23 градусов

21:35 | 23.11.2018

Фото: ekb.dixinews

Уже в наступающие выходные на Свердловскую область обрушатся настоящие уральские морозы. Низких температур стоит уже ждать уже в ночь на субботу, 24 ноября. Так, в регионе похолодает до минус 18 — минус 23 градусов, а в горах и низинах — до минус 28 градусов.



В предстоящий уикенд днём ожидается в районе минус 13 градусов. При этом все ближайшие дни будет дуть сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Также ожидаются снегопады, метели, на дорогах — гололедица.



ГУ МЧС РФ по Свердловской области советует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния.