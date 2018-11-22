В Интернете появилась петиция в защиту Марчевского от властного произвола

21:30 | 23.11.2018

Фото: скриншот с сайта change.org

Неравнодушные к судьбе экс-директора екатеринбургского Цирка Анатолия Марчевского уральцы разместили в Сети петицию в защиту бывшего держателя шоу-концерна от властного произвола. Автором агитационного поста стала преподаватель медицинского университета.



«23 октября сокращена должность директора – художественного руководителя Екатеринбургского государственного цирка и началась травля народного артиста России, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени Анатолия Марчевского. Требуем восстановить его в должности и прекратить произвол руководства компании «Росгосцирк» в отношении достойного и уважаемого человека», - говорится в тексте петиции, автором которой стала Елена Зерчанинова – врач и преподаватель Уральского государственного медицинского университета



Жители Екатеринбурга и всей Свердловской области возмущены тем, что человека, который больше 20 лет был лицом государственного учреждения и известен на всю страну, уволили со скандалом и даже привлекли правоохранителей к изучению его деятельности.



Автор петиции приводит несколько аргументов в защиту Марчевского. Так, преподаватель говорит о том, что именно директор цирка каждый год ставил запоминающиеся шоу, которые гастролировали не только по всей России, но и брали призовые места на международных конкурсах.



На данный момент артиста поддержало чуть меньше 1000 пользователей интернета.



Напомним, Анатолия Марчевского уволили с должности через суд. В поисках причины сокращения его должности заморачиваться не стали - всё списали на пожароопасность здания Цирка. Сначала инспекторы придрались к тому, что фасад здания выглядит якобы ненадлежащим образом и что ремонт нужно начинать безотлагательно, а потом обнаружили, что пожароопасность здания настолько высока, что в случае возгорания Цирк превратится в кемеровскую «Зимнюю вишню». Однако сам Марчевский утверждал тогда: деньги на реконструкцию здания просил не раз, и не только у области, но и у столицы.



Официально Анатолий Марчевский отстранён от должности ровно месяц назад, 23 октября.