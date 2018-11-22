Двухлетнему малышу, который пострадал в ДТП на Фурманова в Екатеринбурге, сделали вторую операцию

20:12 | 23.11.2018

Фото: служба спасения «СОВА»

Двухлетнему мальчику, которого вместе с мамой на перекрёстке 8 Марта – Фурманова сбил водитель, пожизненно лишённый прав, сегодня сделали вторую плановую операцию.



Как рассказали в горздраве, сейчас состояние ребёнка стабильное, он находится в реанимации. В ближайшее время врачи планируют пробудить его от медикаментозной седации – ребёнку постепенно будут снижать дозу препаратов, из-за которых он сейчас спит. Совсем скоро мальчик перейдёт на самостоятельное дыхание.



А вот мама мальчика до сих пор выживает только за счёт аппарата искусственной вентиляции лёгких, женщина также находится в реанимации.



Третий пострадавший в ДТП – мужчина, которого авто сбило самым первым, потерявший три литра крови, – уже пришёл в сознание.



Напомним, страшное ДТП с участием троих человек, в том числе ребёнка, произошло утром 14 ноября на перекрёстке Фурманова – 8 Марта. 50-летний водитель Владимир Пузырев на большой скорости вылетел на тротуар и сбил сначала 37-летнего мужчину, после чего влетел в светофор и снёс ограду. В это время на зелёный свет дорогу переходила женщина с 2-летним сыном.



Следственный комитет обвинил водителя иномарки в покушении на убийство. Однако сам мужчина настаивал, что перепутал педали.



Чуть позже выяснилось, что в этом году Пузырева лишили водительских прав. Это было связано с заболеванием, при котором нельзя садиться за руль в течение всей жизни. После произошедшей трагедии жена мужчины связалась с родственниками пострадавших. Она выразила им свое сочувствие, но сказала, что по финансовым причинам её семья не может оказать помощь людям, которые чудом выжили после наезда иномарки.



В Свердловском областном суде сегодня прошло рассмотрение апелляции Владимира Пузырева. Мужчина хотел выйти из СИЗО, куда его поместили 15 ноября по ходатайству следствия. Однако суд отказался менять меру пресечения.