На Урале 15-летняя девочка просить полицию защитить её от родителей: деспотичная семья или юношеский максимализм?

19:09 | 23.11.2018

Фото: Е1, соцсети

15-летняя девочка обратилась к правоохранителям за помощью: родители силой увезли её из Екатеринбурга на родину в Магнитогорск, а обратно не пускают. Студентке екатеринбургского колледжа настолько понравилась уральская столица, что девушка не хотела покидать её. В итоге девушка устроила переполох и обратилась к адвокату за защитой от несправедливых, по её мнению, родителей.



К тому же подросток уверяет: помимо того, что родители заставляют её жить в Магнитогорске, они ещё преградили ей связь с миром – забрали телефон и запретили пользоваться соцсетями.



Однако сами родители объясняют всё юношеским максимализмом своего ребенка. По их словам, они были не против учёбы дочери в Екатеринбурге и даже оплатили ей первый семестр. Но девочка перестала выходить на связь, и потому они забрали её обратно в Магнитогорск. В ситуации уже разбираются омбудсмены Свердловской и Челябинской областей.