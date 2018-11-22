Из-за не убранного с дорог снега Екатеринбург застыл в 10-балльных пробках

18:36 | 23.11.2018

Фото: Яндекс.Пробки

Не успел ещё наступить вечер, как Екатеринбург засыпало снегом до такой степени, что вся уральская столица встала в 10-балльные пробки. Причём многокилометровые заторы наблюдаются не только в центре города, но и на въезде.



По данным «Яндекса», всё движение на всех основных магистралях Екатеринбурга на данный момент парализовано.



Снег также стал причиной нескольких ДТП, которые только усугубили ситуацию на дорогах. Автомобилисты жалуются: за 40 минут им удаётся проехать всего 100 метров – от одного светофора к другому.



В снежном и дорожном коллапсе горожане винят дорожные службы, которые не справляются с уборкой снега.