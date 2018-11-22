В Екатеринбурге за два миллиона рублей обследуют плотину Городского пруда

16:51 | 23.11.2018

strana.ru

До 28 февраля 2019 года в Екатеринбурге необходимо обследовать остатки древней плотины Исетского пруда. Подрядчик должен оценить техническое состояние сооружения и разработать рекомендации по дальнейшей эксплуатации, ремонтопригодности конструкций и ремонтным работам. За эту работу администрация города готова заплатить 2 млн 98 тысяч рублей.



Плотина была построена в 1723 году. Конструктивную основу составляют бревенчатые клетки, забитые высококачественной глиной. Своды рабочих прорезов облицованы камнем.