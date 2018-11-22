В Свердловской области начала работать первая передвижная стоматология

16:15 | 23.11.2018

nov-pravda.ru

В Шалинском городском округе начал работать первый в Свердловской области передвижной комплекс «Стоматология». Первым пунктом стало село Чусовое.



Передвижная стоматология будет работать по графику и заезжать в самые отдалённые сёла и деревни округа.



«В наших планах приобрести еще несколько подобных комплексов, чтобы обеспечить доступность стоматологической помощи для жителей отдаленных территорий», – сказал министр здравоохранения региона Андрей Цветков, который посетил сегодня Шалинский район.



Приобретение автомобиля обошлось бюджету более чем в 10 млн рублей.