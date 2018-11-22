Белоярский коммунальный МУП оказался под угрозой банкротства. На предприятии ввели процедуру наблюдения

15:50 | 23.11.2018

Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру наблюдения в отношении коммунального МУП «Новые технологии» Белоярского городского округа в рамках дела о признании муниципального предприятия банкротом. Процедуру банкротства инициировала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Свердловской области.



Сумма задолженности МУП по налоговым платежам составляет более 36 миллионов рублей. В том числе задолженность по НДФЛ порядка 10 миллионов рублей, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой пенсии – 14,8 миллиона рублей, по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда ОМС – 3,3 млн руб. Основная часть задолженности сформировалась в 2016–2017 годы.



МУП выступал с ходатайством об отложении судебного разбирательства с целью урегулирования спора путём заключения мирового соглашения, но ИФНС настаивала на заявленных требованиях.



В результате Арбитражный суд Свердловской области признал требования ИФНС о признании муниципального унитарного предприятия «Новые технологии» Белоярского городского округа несостоятельным (банкротом) обоснованными. С целью сохранения имущества организации и для анализа финансового состояния должника суд ввел процедуру наблюдения.