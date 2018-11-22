Аркадий Чернецкий: «ЭКСПО для Екатеринбурга – это возможность получить громадные инвестиции»

15:37 | 23.11.2018

екатеринбург.рф

Всемирная выставка, за которую борется Екатеринбург, – это возможность получить громадные инвестиции, отметил член Совета Федерации от Свердловской области, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.



«При других условиях такой объем инвестиций, который мы получим в случае, если ЭКСПО будет проходить в нашем городе, мы не получили бы в ближайшие несколько десятков лет. Это возможность решения проблем, связанных с инфраструктурным обеспечением: инженерные сети, дороги, транспортная магистраль, новый современный жилой фонд, формирование умного города», – сказал Чернецкий.



Кроме того, опыт проведения ЭКСПО даст Екатеринбургу возможность принимать другие мероприятия.



Напомним, что сегодня, 23 ноября, в Париже проходит 164-я сессия Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, где определится город, который примет Всемирную выставку в 2025 году. За это право сейчас борются Осака, Баку и Екатеринбург.



В 13:15 по московскому времени начнутся финальные презентации городов-кандидатов, а в 17:00 – тайное голосование. Для победы город должен набрать не менее 2/3 голосов. Если такой кандидат не выявится, предусмотрен второй тур, в который перейдут два города, набравшие наибольшее количество голосов.



В случае победы Екатеринбурга выставка пройдёт с 2 мая по 2 ноября 2025 года.