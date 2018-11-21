Салдинца, повторно севшего за руль пьяным, на 9 месяцев отправили в колонию

15:21 | 23.11.2018

tengrinews.kz

К 9 месяцам в колонии строгого режима приговорён 23-летний житель Верхней Салды. 3 октября его задержали при повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.



Приговор вынесен с учётом характеристик молодого человека. Начиная с 16 лет он совершил уже несколько краж и грабежей. Из мест лишения свободы вышел в мае этого года.