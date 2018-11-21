На Урале полиция разыскивает пропавшего без вести камышловца

14:57 | 23.11.2018

Полиция разыскивает Анатолия Алексеевича Боровягина 1940 года рождения. Мужчина является уроженцем деревни Баранникова Камышловского района, но проживает в городе Камышлове.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, 12 ноября камышловец ушёл из дома в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение неизвестно.



По имеющейся информации, мужчина страдает частичной потерей памяти, склонен к бродяжничеству, посещает церкви.



Приметы: рост 170-180 см., среднего телосложения, лицо овальное, волосы седые короткие, глаза голубые светлые, брови густые, спинка носа прямая, основание горизонтальное, уши прилегающие, губы тонкие.



Был одет: пиджак камуфлированный темно-зеленого цвета, брюки камуфлированные зеленого цвета, свитер вязанный красно-белого цвета, рубаха фланелевая клетчатая бело-серо-голубая, майка-тельняшка, трико темно-синие с начесом, галоши черные резиновые, фуражка серая меховая. При себе имеет сумку из плащевой ткани серого цвета.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Боровягина, просят звонить по телефонам: (8-34375) 2-32-21, 2-02-35 (дежурная часть МО МВД России «Камышловский»), 8-(34375)2-01-69 (отдел розыска ) или «02».