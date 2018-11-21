Свердловский облсуд оставил под стражей водителя, сбившего трёх человек в Екатеринбурге

14:37 | 23.11.2018

Свердловский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда об аресте 50-летнего Владимира Пузырёва, который сбил 14 ноября трёх человек. Мужчина пробудет в СИЗО до 13 января.



Напомним, что утром 14 ноября автомобиль Honda CR-V, ехавший по улице Фурманова в направлении улицы 8 Марта, вылетел на тротуар и на бешеной скорости сбил трёх человек: 2-летнего мальчика с матерью и 36-летнего мужчину. На водителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).



Позже стало известно, что водитель – 50-летний Владимир Пузырёв – был лишён водительских прав из-за заболевания. Предположительно, эпилепсии.



Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области и арестовал мужчину на два месяца.