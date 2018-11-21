Завтра в уральских храмах пройдёт акция против абортов

13:54 | 23.11.2018

пресс-служба Екатеринбургской епархии

Завтра, 24 ноября, в храмах Екатеринбургской епархии пройдут акции «В защиту жизни». Прихожане зажгут лампады и помолятся в память о детях, не родившихся из-за абортов. Также в соборе во имя Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе с 8:30 до 13:00 будут собирать гуманитарную помощь для беременных женщин, находящихся в кризисной ситуации.



«Организаторы призывают всех, кто так или иначе причастен ко греху аборта, а также тех, в чьём роду есть нерожденные младенцы, присоединиться к совместной покаянной молитве», - говорится в сообщении пресс-службы епархии.



С 18 по 25 ноября проходит акция в защиту жизни нерожденных детей «Неделя за жизнь – Михаило-Архангельские дни 2018».