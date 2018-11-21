В Екатеринбурге проходит IX Уральский медиафорум

В Екатеринбурге в Уральском центре развития дизайна сегодня проходит IX Уральский медиафорум. Участие в мероприятиях примут более 200 представителей ведущих СМИ, в том числе известные телеведущие Дмитрий Губерниев и Светлана Зейналова, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, заместитель главного редактора ИА «ТАСС» Михаил Лукин и другие.Тема форума: «Эпоха digital: БУКВА и ЦИФРА. Глобальный медиарынок и региональные СМИ». Участники обсудят перспективные проекты, роль традиционных медиа в цифровую эпоху, а также переход на цифровое эфирное вещание.Кроме того, сотрудников СМИ наградят дипломами и грамотами губернатора, ЗакСО, Свердловского творческого союза журналистов и Фонда святой Екатерины.