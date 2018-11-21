Сегодня «Юность» откроет каток в Екатеринбурге

13:12 | 23.11.2018

bazinga.ru

Сегодня в 19:00 в Екатеринбурге в ДЮСШ «Юность» откроется один из самых больших катков в городе площадью 15 тысяч квадратных метров. Катание будет сопровождаться музыкой. Также здесь будут работать раздевалки, прокат и заточка коньков, буфет.



График работы катка:



- будни с 19:00 до 22:00;

- суббота с 17:00 до 22:00;

- воскресенье с 15:00 до 22:00.