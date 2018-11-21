Под Первоуральском «Лада» столкнулась с фурой. Один человек погиб, трое госпитализированы

Сегодня утром, около 10:00, под Первоуральском, на 302-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, произошло смертельное ДТП: по предварительной информации, водитель автомобиля «Лада-Приора» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой «Скания». Результат – пассажир, находившийся на переднем сиденье «Лады», погиб. Водитель и ещё два пассажира госпитализированы с различными травмами.«На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства устанавливаются», – сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.В районе ДТП образовалась пробка. Объезд возможен через село Первомайское, посёлок Билимбай и город Первоуральск с выездами на федеральную трассу на 290-м и 326-м километрах, уточняет ФКУ «Уралуправтодор».