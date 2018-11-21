В Свердловской области провели уникальную операцию по удалению опухоли 10-летней девочке

12:02 | 23.11.2018

onkostatus.ru

Хирурги Областной детской клинической больницы провели уникальную операцию 10-летней девочке: ей удалили злокачественную опухоль печени. Операция длилась пять часов. Медикам пришлось удалить 70% печени маленькой пациентки.



Сейчас девочка находится дома и чувствует себя удовлетворительно.



Уральский Центр детской онкологии и гематологии ОДКБ - крупнейший специализированный региональный центр России по оказанию высокотехнологичной помощи детям и подросткам. Как отметил министр здравоохранения региона Андрей Цветков, в год в центре проводится около 160 операций.