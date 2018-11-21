Свердловская прокуратура проверит общественный транспорт

11:35 | 23.11.2018

В связи с участившимися сообщениями о нарушении требований перевозки пассажиров в общественном транспорте прокуратура организовала проверку транспортных компаний.



«В ходе проверки особое внимание будет обращено на техническое состояние транспорта, выпускаемого на линию, на соблюдение нормативов труда и отдыха водителей. Также отдельное внимание будет уделено вопросам соблюдения водителями транспортных компаний, осуществляющих деятельность в сфере регулярных автобусных перевозок, маршрута движения», – говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.



В качестве примера прокуратура приводит информацию, поступившую из Нижнего Тагила, где 21 ноября водитель автобуса высадил 17-летнюю девушку, так как она осталась последней в салоне, а он не хотел делать крюк.



Отмечается, что летом этого года в Екатеринбурге прокуратура уже проводила проверку перевозчиков ООО «Уралтрансгрупп», ООО «Автобусный центр», ООО «Урал-Универсал», ООО «Ю-Ви-Эй-Транс», ООО «Компания «Авто-Вираж». Были выявлены многочисленные нарушения, возбуждены дела об административных правонарушениях, виновные лица оштрафованы на общую сумму порядка 200 тысяч рублей.