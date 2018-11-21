Начальник екатеринбургского ОЭБиПК стал фигурантом второго уголовного дела

10:41 | 23.11.2018

Начальник ОЭБиПК УМВД по городу Екатеринбургу Эдуард Воронин, который обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), стал фигурантом еще одного уголовного дела. По данным источников, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») по факту получения денежных средств с коммерсанта за возвращение изъятой оперативниками алкогольной продукции. События происходили еще в 2015 году, когда Воронин занимал должность заместителя руководителя ОЭБиПК. Речь может идти о 700 тысячах рублей. Данная информация пока не нашла официального подтверждения.



Новое уголовное дело источники связывают с практически полным отсутствием доказательной базы по делу о превышении должностных полномочий.



Напомним, что Эдуард Воронин был задержан 3 октября, после того как в его служебном кабинете следователи 4-го управления СКР при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ провели обыски, закончившиеся изъятием ряда документов, касающихся деятельности ОЭБиПК в части изъятия оборудования из игорного зала на улице Куйбышева, которое было возвращено владельцам без проведения экспертизы. Соответствующее указание Воронину, по мнению следствия, дал ныне экс-начальник свердловской полиции Владимир Романюк. В настоящее время Воронин находится в СИЗО. Под стражей он пробудет до 2 декабря. На следующей неделе, в среду, 28 ноября, будет решаться вопрос о продлении или изменении меры пресечения.