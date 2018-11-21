Пожарные потушили 11 садовых домов, загоревшихся на ВИЗе

10:16 | 23.11.2018

Пожарные справились с огнём в коллективных садах «Буровик», «Огнеупорщик северный», «Огнеупорщик южный», «Солнечный», где минувшей ночью горели 11 домов и три бани.



«Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. На местах продолжают работать 13 единиц пожарно-спасательной техники, 46 человек личного состава», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Напомним, что информация о пожарах поступала ночью в период с 00:39 до 04:23. Причины устанавливают пожарные дознаватели.