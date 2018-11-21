На Урале у предприятия, не платившего налоги, арестовали автопарк

В отделе судебных приставов по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району находится исполнительное производство в отношении компании ООО «С.», имеющей задолженность по налогам в размере порядка 2,5 млн рублей.Так как предприятие не спешило погашать долги, судебные приставы арестовали у него транспортную технику: автобус 2012 года выпуска, три автомобиля ГАЗ, МАЗ 6430А9-1320-020, а также прицепы.«Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортные средства передадут в специализированную организацию для их оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества, все средства будут переданы взыскателю», – отметили в пресс-службе УФССП по региону.