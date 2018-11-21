В ДТП в Дегтярске погибла 16-летняя девушка

Сегодня ночью на улице Клубной в Дегтярске молодой человек 2000 года рождения, не имеющий водительских прав, управляя автомобилем Nissan Cefiro, допустил наезд на препятствие. Машина перевернулась. В результате погиб пассажир – 16-летняя девушка. Она скончалась на месте происшествия, до приезда скорой помощи.Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, всего в автомобиле находилось четыре человека, они не были пристёгнуты ремнями безопасности.