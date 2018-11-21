Перед судом предстанет серовчанин, убивший двух женщин – продавцов магазина

09:39 | 23.11.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела о двойном убийстве, похищении человека, разбое и краже. Преступления были совершены в городе Серове в октябре прошлого года двумя мужчинами, но перед судом предстал только один из них, уголовное преследование второго прекращено в связи с его смертью, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



По версии следствия, злоумышленники совершили разбойное нападение на магазин «Промтовары» на улице Мира в Серове, убили двух женщин – продавцов, похитили деньги и товары. Затем на улице Нахабина напали на пенсионерку и молодую женщину. Первой нанесли ножевые ранения, вторую похитили, её освободили после задержания преступников. Обе пострадавшие остались живы.