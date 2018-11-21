Минувшей ночью в коллективных садах на ВИЗе горели 11 домов

В Екатеринбурге сегодня ночью в период с 00:39 до 04:23 на пульт диспетчера пожаротушения поступали сообщения о пожарах в коллективных садах Верх-Исетского района «Буровик», «Огнеупорщик северный», «Огнеупорщик южный», «Солнечный». Всего горело 11 садовых домиков и три бани.Сейчас все пожары локализованы, угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших не поступало.«Всего в тушении пожара были задействованы 13 единиц пожарно-спасательной техники, 46 человек личного состава. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.