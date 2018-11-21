«Автомобилист» проиграл в Екатеринбурге команде «Торпедо»

21:37 | 22.11.2018

Фото: Илья Родионов

Сегодня, 22 ноября, хоккейная команда «Автомобилист» на домашней арене проиграла гостям из Нижнего Новгорода. «Торпедо» перетянуло преимущество на себя и завершило матч со счётом 1:3.



Попытки сыграть красиво обернулись для уральцев неоднократной потерей шайбы.



Автором единственного гола среди «шофёров» стал Стефан Да Коста. В составе гостей отметились Юрий Сергиенко, Эндрю Кэйлоф и Денис Баранцев.



Напомним, «Автомобилист» в субботу на арене «Уральца» встретит команду «Ак Барс» в 17:00.