Дедушка с болезнью Альцгеймера потерялся в Екатеринбурге

21:09 | 22.11.2018

Фото: E1.RU

Сегодня, 22 ноября, в 10 часов утра 80-летний Пермяков Василий Иванович с болезнью Альцгеймера ушёл из дома погулять и до вечера не вернулся. Дедушку ищут родственники.



Близкие люди уже обошли всю местность рядом с домом, но мужчину так и не нашли. Написали заявление в полицию и просят помощи у жителей Екатеринбурга.



Дочь Пермякова утверждает, что раньше он надолго не уходил. В незнакомом районе может потеряться.



Василий Иванович был одет в чёрную куртку с белым мехом внутри, джинсы и чёрную шапку.



Если вы располагаете информацией о месте нахождения 80-летнего Пермякова, позвоните его дочери Наталье по тел. 8-904-381-84-70.