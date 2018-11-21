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20:24 | 22.11.2018
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У автобуса № 1 в Екатеринбурге появилась новая остановка
Нововведения в маршруте появились 21 ноября.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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Руководство попросило: в Первоуральске освятили металлургический колледж
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Проект благоустройства троп Шарташского лесопарка прошёл экспертизу
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