У автобуса № 1 в Екатеринбурге появилась новая остановка

20:24 | 22.11.2018

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В Екатеринбурге появилась дополнительная остановка на маршруте автобуса № 1 («Кольцово – ж/д вокзал»). Сейчас жители и гости города смогут садиться в общественный транспорт и выходить из него на остановке «Архитектурная академия», расположенной на улице Карла Либкнехта (пересечение с проспектом Ленина).



Нововведения в маршруте появились 21 ноября.