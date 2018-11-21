В Свердловской области ожидается сильный снег, метель и гололедица

17:35 | 22.11.2018

yandex.kz

ГУ МЧС по Свердловской области предупреждает жителей об ухудшении погодных условий. По информации синоптиков, в ближайшее время местами на территории региона ожидается метель, в горных районах сильный снег, на дорогах гололедица.



Что делать, если на трассе заглох автомобиль? Спасатели советуют:



- если в вашей машине возникли проблемы, нужно покинуть автомагистраль на ближайшем съезде или пытаться доехать до станции техобслуживания или парковки.



- если вы не можете покинуть автомагистраль, вы должны прижаться к обочине и остановиться;



- руль вывернуть вправо (чтобы при ударе в заднюю часть транспортное средство не вылетело на середину проезжей части);



- выйти из транспортного средства через правую дверь и проследить, чтобы ваши пассажиры вышли так же — через правые двери!



- выставите знак аварийной остановки, но не выходя на проезжую часть;



- включите аварийную сигнализацию, оставьте включенными габариты (ходовые огни);



- дети должны находиться под присмотром;



- позвоните в МЧС – 101 – и сообщите, где вы, расскажите о возникшей проблеме, если существует угроза безопасности движения на этой магистрали, также расскажите об этом.



Если буран застал вас в дороге в автомобиле: закройте окна и двери машины, укройте двигатель со стороны радиатора, по возможности расположите автомобиль двигателем в наветренную сторону. Через определенное время вокруг автомобиля разгребайте снег, чтобы не оказаться погребенным под ним. Не допускайте проникновения в кабину выхлопных газов, следите, чтобы выхлопная труба не забивалась снегом.



Как понять, где вы находитесь: посмотрите на километровые знаки, сооружения на магистрали или архитектурные ориентиры, указатели, попытайтесь сообразить, сколько времени вы проехали от последней развязки и какая была скорость — получите примерное расстояние. Сообщите направление, в котором вы двигались.