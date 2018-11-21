«Том Сойер Фест»: активисты восстановили исторический облик здания на Вайнера

Так дом выглядел до фестиваля

В Екатеринбурге завершается фестиваль «Том Сойер Фест», в ходе которого активисты восстановили фасад дома на Вайнера, 68. Зданию 130 лет.Как рассказали организаторы, в проекте приняли участие несколько сотен человек и 11 партнёров, которые предоставили материалы и инструменты. Общими усилиями удалось очистить кирпич от столетних наслоений краски и придать дому исторический вид.«Итог работы может видеть каждый житель города: теперь дом на Вайнера, 68, сияет новой краской, кирпич первого этажа очищен от краски и защищен от влаги, восстановлены штукатурные обрамления проемов. Второй этаж очищен и окрашен заново, восстановлен тонкий декор наличников», – говорят организаторы.Закрытие фестиваля состоится 25 ноября в 14:00. Организаторы обещают, что работа в уральской столице будет продолжена.Отметим, что в этом году фестиваль «Том Сойер Фест» прошёл в 28 городах и селах России.