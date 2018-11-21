В случае победы заявки на ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге появятся десятки представительств иностранных государств

16:32 | 22.11.2018

agenda-u.org

В случае проведения в Екатеринбурге Всемирной выставки в уральской столице могут появиться десятки представительств иностранных государств, считает президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.



По его словам, личные связи очень важны, так как в каждой стране своя ментальность. К примеру, арабские предприниматели никогда не заключают договоры через Интернет: им важен зрительный контакт и ритуал пожимания рук.



«Я чувствую, наша заявка очень сильная, мы конкурентам точно не уступаем, шансы на победу хорошие. Безусловно, мероприятие такого масштаба даст мощный толчок развитию бизнес-связей, в первую очередь потому, что это даст возможность бизнесменам разных стран встретиться с российскими предпринимателями, узнать друг друга», – сказал Беседин.



Завтра, 23 ноября, в Париже пройдёт 164-я сессия Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, где определится город, который примет Всемирную выставку в 2025 году. За это право сейчас борются Осака, Баку и Екатеринбург.