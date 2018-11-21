Свердловское правительство установило налоговые преференции для резидентов кластера «Гора Белая»

15:53 | 22.11.2018

Департамент информационной политики Свердловской области

С 1 января 2019 года должны вступить в силу льготные преференции для резидентов будущего туристического кластера «Гора Белая». Сегодня, 22 ноября, на заседании правительства Свердловской области был принят соответствующий пакет изменений.



Для резидентов предусмотрен 10-летний льготный период налогообложения по налогу на имущество организаций, а также возможность применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.



Напомним, что 17 июля депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект, направленный на создание туристического кластера «Гора Белая», который разместится на территории от поселка Черноисточинск до Усть-Утки (в 40 км от Нижнего Тагила). На горнолыжном курорте должны появиться новые спуски, подъемники, гостиница, спортивная площадка, а также тематический парк развлечений по мотивам «горнозаводской цивилизации».



Ранее сообщалось, что кластер займет территорию в 2,5 тысячи гектаров и охватит 15 населенных пунктов, для каждого из которых подготовлена модель развития. РБК сообщал, что реализация проекта оценивается в 45 млрд рублей. Туристический поток, по подсчетам, вырастет в два раза (в настоящее время — около 270 тысяч человек в год).