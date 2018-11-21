В Туринске сотрудница банка, укравшая более 12 млн рублей, осуждена на четыре года

15:38 | 22.11.2018

imenno.ru

К четырём годам в колонии общего режима приговорена сотрудница банка Надежда Сапожникова. Она работала заведующей кассой сектора кассовых операций дополнительного офиса «СКБ-банка» в Туринске.



1 марта этого года женщина похитила из хранилища 11 млн рублей, 12,9 тысячи долларов США, 11,1 тысячи евро. Сумма ущерба в пересчёте на рубли превысила 12 млн рублей.



Сапожникову задержали в Екатеринбурге через несколько дней после кражи, при ней была только часть суммы.



По решению суда обвиняемая должна возместить банку ущерб – 6,9 млн рублей, а также выплатить штраф – 500 тысяч рублей.



Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.