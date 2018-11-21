Екатеринбуржцы могут сдать в зоопарк ненужные пледы

15:17 | 22.11.2018

Фото: Андрей Павлов

Некоторые обитатели Екатеринбургского зоопарка в зимний период любят попить чай с молоком и укутаться в плед. В связи с этим горожан просят поучаствовать в акции и принести для животных ставшие ненужными пледы. Они пригодятся для шимпанзе Джонни и Мартины, а также для орангутана Захара.



«Единственное условие - плед должен быть чистым. Остальные нюансы (потрёпанный вид, дырки и немодные в этом сезоне расцветки) значения не имеют», - сказали в зоопарке.



Пледы можно оставить на центральном входе.