Руководство попросило: в Первоуральске освятили металлургический колледж

Вчера священнослужители освятили здание Первоуральского металлургического колледжа. Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, просьба поступила от администрации учебного учреждения. Руководство считает, что такое сложное и ответственное дело, как воспитание и обучение молодых людей, невозможно без Божьей помощи.Освящение совершили настоятель прихода во имя святого праведного страстотерпца врача Евгения Боткина, заведующий кафедрой теологии Миссионерского института Екатеринбургской епархии иерей Иоанн Парамонов и настоятель храма во имя Иверской иконы Божией Матери иерей Василий Зудилов.Также в колледже составлен план мероприятий по духовно-нравственному просвещению.