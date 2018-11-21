Новости дня
14:26 | 22.11.2018
пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
Трём уральцам, изнасиловавшим и сбросившим в колодец женщину, вынесли приговор
Установлено, что в 2016 году мужчины 1984, 1995 и 1997 годов рождения встретили на улице знакомую женщину 1963 года рождения. Злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловали её в заброшенном доме, после чего самый молодой участник преступления нанёс жертве травмы. Женщина скончалась. Через некоторое время труп был сброшен в колодец.
В ходе расследования молодого человека 1997 года рождения обвинили ещё в двух преступлениях сексуального характера в отношении двух других женщин.
В итоге фигурант 1997 года рождения получил самый большой срок – 19 с половиной лет в колонии строгого режима, его подельники – 10 и 10 с половиной лет в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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