Трём уральцам, изнасиловавшим и сбросившим в колодец женщину, вынесли приговор

Трое жителей Талицкого района приговорены к срокам 10, 10 с половиной и 19 с половиной лет лишения свободы за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.Установлено, что в 2016 году мужчины 1984, 1995 и 1997 годов рождения встретили на улице знакомую женщину 1963 года рождения. Злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловали её в заброшенном доме, после чего самый молодой участник преступления нанёс жертве травмы. Женщина скончалась. Через некоторое время труп был сброшен в колодец.В ходе расследования молодого человека 1997 года рождения обвинили ещё в двух преступлениях сексуального характера в отношении двух других женщин.В итоге фигурант 1997 года рождения получил самый большой срок – 19 с половиной лет в колонии строгого режима, его подельники – 10 и 10 с половиной лет в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.