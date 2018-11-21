На улице Отрадной сегодня горел двухэтажный дом

В Екатеринбурге на улице Отрадной сегодня утром загорелся двухэтажный дом. Площадь пожара составила 130 кв. метров. В тушении были задействованы пять единиц техники и 18 человек личного состава.Сообщений о пострадавших не поступало. По информации СМИ, дом принадлежит предпринимателю, который занимается продажей гробов. Товар хранился в гараже.