В Екатеринбурге компания зарегистрировала на 7,5 кв. метрах 98 мигрантов

13:37 | 22.11.2018

vot69.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга на 350 тысяч рублей оштрафовал компанию «Сибирский кедр+», которая с июля 2017 года по январь 2018 года зарегистрировала в помещении на улице Начдива Онуфриева 98 иностранных граждан. При этом площадь помещения составляет 7,5 кв. м.



Представитель компании подал жалобу в Свердловский областной суд, но там решение оставили без изменения.