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13:23 | 22.11.2018
Фото: egd.ru
Прокуратура Екатеринбурга провела проверку ЕМУП, возглавляемого бывшим кандидатом в депутаты. Из муниципальной собственности «уводят» 72 миллиона рублей
19 сентября 2017 года право собственности на здание переходит к ООО «Дом творчества», учрежденному ЕМУП. 26 сентября 2017 года подписывается дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, в котором уже написано, что арендатором является ООО «Дом творчества». Поменялось и разрешенное использование земельного участка на многоэтажную жилую высотную застройку.
10 октября 2017 года в состав учредителей ООО «Дом творчества» вошла бизнесвумен Коркунова, за счет средств данного лица увеличен уставной капитал на 54 миллиона 948 тысяч рублей, в связи с чем доля ЕМУП «СУЭРЖ» размылась до 24 %. В ноябре 2017 года здание Дома детства и юношества было снесено, а на земельном участке началось строительство ЖК.
Как отмечает прокуратура в ответе на запрос депутата Государственной думы РФ Андрея Альшевских, земельный участок до настоящего времени из муниципальной собственности не выбыл, но в силу требований федерального законодательства после ввода многоквартирника в эксплуатацию переходит в общедолевую собственность собственников помещений, то есть повлечет безвозмездное выбытие из муниципальной собственности.
«Вышеописанная последовательность действий должностных и иных лиц может свидетельствовать о направленности на фактическое безвозмездное отчуждение земельного участка, кадастровая стоимость которого на момент передачи прав аренды ООО «Дом творчества» составляла 72 миллиона 190 тысяч рублей, вопреки публичным интересам муниципального образования», – сказано в ответе на запрос.
В надзорном ведомстве отмечают, что принятие мер прокурорского реагирования на данный момент является нецелесообразным, поскольку это может затронуть и негативно сказаться на правах граждан, вложивших денежные средства в строительство МКД.
Информация о результатах проверки направлена в УМВД России по Екатеринбургу. Кроме этого, возможное уклонение от процедуры торгов при отчуждении муниципального имущества, по мнению прокуратуры, может свидетельствовать о нарушении законодательства о защите конкуренции, в связи с чем данные сведения доведены до Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.
Фактически же результаты проверки прокуратуры свидетельствуют о том, что прошлая команда мэрии Екатеринбурга допустила выбытие из муниципальной собственности земельного участка ценой 72 миллиона рублей. Несмотря на это, в Следственном комитете по неизвестным причинам пока не видят поводов для возбуждения уголовного дела в отношении директора ЕМУП «СУЭРЖ» Виктора Карташева – бывшего кандидата в депутаты гордумы.
Добавим, что ранее по редакционному запросу проверочные мероприятия в отношении Карташева проводились оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Радаевым Н.П. и были связаны с госконтрактами, заключаемыми ЕМУП «СУЭРЖ».
По мнению оперативников ОЭБиПК, в действиях Карташева изначально формально усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Радаев даже опросил Карташева и направил материал проверки в следственный отдел СУ СК по Свердловской области. 24 октября материалы из органов СКР вернули обратно в ОЭБиПК, не усмотрев в действиях Карташева состава преступления. В результате оперуполномоченным Радаевым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
© «Вечерние Ведомости»
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