Проект благоустройства троп Шарташского лесопарка прошёл экспертизу

13:14 | 22.11.2018

fototerra.ru

Проект благоустройства тропиночной сети Шарташского лесопарка прошёл государственную экологическую экспертизу. Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, проект предусматривает восстановление тропиночной сети, без её расширения. Тропы будут отсыпаны сыпучим материалом, вдоль них разместят детские и спортивные площадки, поставят лавки.



Также в 2019 году начнутся работы по обустройству западной части велопешеходной дорожки, над восточной её частью начнут работать в 2020 году.



Напомним, что территорию Шарташского лесопарка планируют разделить на функциональные зоны: спортивно-оздоровительные, прогулочные, научно-исторические, зоны активного и тихого отдыха, зоны детского отдыха, а также зону покоя и зону участков, рекомендованных к лесовосстановлению.