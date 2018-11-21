В ближайшую пятницу уральцы отправятся шопиться в интернет

12:52 | 22.11.2018

Статистика связистов опровергла миф, что магазины созданы для женщин. По данным «МегаФона», каждые 7 из 10 онлайн-покупок в #Специях совершают представители сильного пола. Любители мобильного шопинга чаще заказывают смартфоны и гаджеты, бытовую технику и электронику.



В разгар «черной пятницы» и высокой покупательской активности «МегаФон» приготовил подарок для многочисленных любителей #Cпеций – повысил кешбэк до 30%.



Сервис #Специи объединяет сотни магазинов и дает внушительный кешбэк. Благодаря этому всего за год его популярность выросла в 5 раз. Чаще всего заказывают товар в глобальной сети люди в возрасте от 25 до 34 лет. Заходят они в основном со смартфонов Xiaomi и Samsung, на третьем месте владельцы «яблочной» продукции.



За товарами и дополнительной выгодой, по оценке экспертов, уральцы чаще всего ходят в период с 14:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00.



Больше всего любителей кешбэка живет в Свердловской области. Здесь совершается каждая четвертая покупка в рамках сервиса. Далее идут югорчане, челябинцы и тюменцы. В среднем пользователь #Специй тратит на шопинг 15 000 рублей. Самое крупное приобретение было совершено на сумму 265 000 рублей, а минимальное – на 49 рублей.



В топ-5 по сумме заказов через кешбэк-сервис вошли компании:

1. МегаФон

2. Booking.com

3. Ситилинк

4. AliExpress

5. М.Видео



«#Специи объединяют более 300 востребованных магазинов в 19 категориях товаров. Когда какой-то крупный бренд объявляет распродажу, заказы могут вырасти в 10–20 раз. «Черная пятница» не станет исключением, и наши покупатели смогут получить максимальную выгоду от шопинга. Вознаграждение поступит на счет абонента «МегаФона», а полученный кешбэк можно использовать для оплаты услуг связи либо потратить на другие покупки», – рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале.



При помощи #Специй от «МегаФона» пользователи получат повышенный кешбэк до 31 декабря 2018 года. До 30 % от совершенных покупок возвращается на счет телефона.



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